«Азовське кільце» російських окупантів на півдні України: що задумали у Кремлі
У Кремлі мають намір створити так зване «Азовське кільце» — систему комунікацій автошляхами та залізницею на окупованих територіях півдня України.
На окупованих територіях півдня України ведеться активне будівництво транспортної системи. Окупанти прокладають та модернізують понад 2500 км автомобільних та залізничних шляхів. Головна мета Кремля — утримання та контроль захоплених територій для військової та фінансової вигоди.
Про це пише Reuters.
Після повномасштабного вторгнення 2022 року Росія інвестувала майже $12 млрд у дороги, залізниці, порти та промислові об’єкти на окупованих територіях в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях.
За інформацією української військової розвідки, Росія зосереджена на розбудові ланцюгів постачання для підтримки своїх воєнних зусиль. Основним пріоритетом для РФ є саме створення мережі транспортної інфраструктури.
«Найкритичніший пріоритет для росіян — це інфраструктура. Транспортна інфраструктура», — прокоментував заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.
Як пише Reuters, у Кремлі мають намір створити так зване «Азовське кільце» — систему комунікацій автошляхами та залізницею на окупованих територіях півдня України.
Опитані Reuters аналітики відзначають, що «Азовське кільце» дозволить Кремлю втілили цілу низку задумок — від зручності військового контролю з можливим швидким перекиданням військ до розбудови широкої мережі інфраструктури з подальшим її використанням на користь Москви.
Наступним кроком до реалізації цієї стратегії є відновлення портів у Маріуполі та Бердянську для експорту зерна й вугілля. Це також один зі способів РФ максимально інтегрувати захоплені землі.
Представниця президента України у справах Криму Ольга Куришко, яку цитує агентство, заявила, що прагнення Росії розбудувати економічну інфраструктуру на сході та півдні України нагадує те, що вона робила в анексованому Криму. Але цього разу все відбувається значно швидше.
Чи справді російське будівництво має успіхи
Керівник Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, коментуючи публікацію Reuters, заявив про деякі перебільшення з боку західних журналістів.
За його словами, єдиним новим будівництвом, яке здійснюють росіяни, є об’їзна дорога через Маріуполь.
«Об’їзна дорога Мангушу існувала завжди. Її лише ремонтують з умовним розширенням. Залізниця четвертий рік анонсується, і це —єдина стабільність», — написав у своєму Telegram-каналі Андрющенко.
При цьому він фактично визнав існування «Азовського кільця», зазначивши, що окупанти перекидають цією дорогою величезну кількість військових підрозділів на лінію фронту.
Нагадаємо, у Кремлі планують масове переселення громадян РФ на тимчасово окуповані території України. Йдеться про майже 114 тисяч осіб до 2045 року.