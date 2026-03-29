«Азовське кільце» російських окупантів на півдні України: що задумали у Кремлі

Кремль / © Associated Press

На окупованих територіях півдня України ведеться активне будівництво транспортної системи. Окупанти прокладають та модернізують понад 2500 км автомобільних та залізничних шляхів. Головна мета Кремля — утримання та контроль захоплених територій для військової та фінансової вигоди.

Про це пише Reuters.

Після повномасштабного вторгнення 2022 року Росія інвестувала майже $12 млрд у дороги, залізниці, порти та промислові об’єкти на окупованих територіях в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях.

За інформацією української військової розвідки, Росія зосереджена на розбудові ланцюгів постачання для підтримки своїх воєнних зусиль. Основним пріоритетом для РФ є саме створення мережі транспортної інфраструктури.

«Найкритичніший пріоритет для росіян — це інфраструктура. Транспортна інфраструктура», — прокоментував заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

Як пише Reuters, у Кремлі мають намір створити так зване «Азовське кільце» — систему комунікацій автошляхами та залізницею на окупованих територіях півдня України.

Опитані Reuters аналітики відзначають, що «Азовське кільце» дозволить Кремлю втілили цілу низку задумок — від зручності військового контролю з можливим швидким перекиданням військ до розбудови широкої мережі інфраструктури з подальшим її використанням на користь Москви.

Наступним кроком до реалізації цієї стратегії є відновлення портів у Маріуполі та Бердянську для експорту зерна й вугілля. Це також один зі способів РФ максимально інтегрувати захоплені землі.

Представниця президента України у справах Криму Ольга Куришко, яку цитує агентство, заявила, що прагнення Росії розбудувати економічну інфраструктуру на сході та півдні України нагадує те, що вона робила в анексованому Криму. Але цього разу все відбувається значно швидше.

Чи справді російське будівництво має успіхи

Керівник Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, коментуючи публікацію Reuters, заявив про деякі перебільшення з боку західних журналістів.

За його словами, єдиним новим будівництвом, яке здійснюють росіяни, є об’їзна дорога через Маріуполь.

«Об’їзна дорога Мангушу існувала завжди. Її лише ремонтують з умовним розширенням. Залізниця четвертий рік анонсується, і це —єдина стабільність», — написав у своєму Telegram-каналі Андрющенко.

При цьому він фактично визнав існування «Азовського кільця», зазначивши, що окупанти перекидають цією дорогою величезну кількість військових підрозділів на лінію фронту.

