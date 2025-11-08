- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2159
- Час на прочитання
- 1 хв
Велике місто на Полтавщині переходить в режим надзвичайної ситуації
Горішні Плавні знеструмлено через ворожу атаку. Ворог завдав ударів по кількох об’єктах енергетичної інфраструктури.
Місто Горішні Плавні переведено в режим надзвичайної ситуації через удари ворога по енергетичній інфраструктурі, що призвело до знеструмлення міста.
Про це повідомили у міській раді.
«Місто переходить у режим надзвичайної ситуації. Ворог завдав ударів по кількох об’єктах енергетичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.
Комунальні служби вже проводять підготовчі роботи для відновлення:
постачання води
водовідведення
теплової енергії
Нагадаємо, на Харківщині окупанти вгатили авіабомбою по Пісочинській громаді. На місці працюють рятувальники, багато постраждалих.