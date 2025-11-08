ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2159
1 хв

Велике місто на Полтавщині переходить в режим надзвичайної ситуації

Горішні Плавні знеструмлено через ворожу атаку. Ворог завдав ударів по кількох об’єктах енергетичної інфраструктури.

Анастасія Павленко
Місто залишилося без світла

Місто залишилося без світла / © Getty Images

Місто Горішні Плавні переведено в режим надзвичайної ситуації через удари ворога по енергетичній інфраструктурі, що призвело до знеструмлення міста.

Про це повідомили у міській раді.

«Місто переходить у режим надзвичайної ситуації. Ворог завдав ударів по кількох об’єктах енергетичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Комунальні служби вже проводять підготовчі роботи для відновлення:

  • постачання води

  • водовідведення

  • теплової енергії

Нагадаємо, на Харківщині окупанти вгатили авіабомбою по Пісочинській громаді. На місці працюють рятувальники, багато постраждалих.

2159
