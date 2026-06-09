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Велике місто під атакою дронів: є влучання у центрі, спалахнула пожежа
У місті зафіксували кілька влучань у різних районах, виникли пожежі.
У Харкові надвечір 9 червня пролунала серія вибухів під час атаки російських ударних безпілотників.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, а також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наслідки атаки по Харкову
Перше влучання дрона зафіксували у Слобідському районі.
Згодом стало відомо ще про одну атаку — у центрі міста, в Київському районі.
«Ще одне влучання зафіксовано у центрі міста в Київському районі. На місці пожежа. Деталі з’ясовуємо», — написав Терехов.
За його словами, у Київському районі російський дрон влучив у чотириповерхову будівлю.
Пізніше мер повідомив про ще один вибух в Основ’янському районі Харкова.
Ще одне влучання ворожого дрону зафіксовано в Шевченківському районі Харкова. Обставини удару з’ясовують.
Що відомо про постраждалих через атаку по Харкову
Станом на 18:29 відомо про двох постраждалих внаслідок російської атаки на Харків.
«86-річна і 69-річна жінки зазнали гострої реакції на стрес у Київському районі. Їм надали медичну допомогу на місці», — повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, раніше Росія масовано обстріляла одну з областей України, серед вбитих виявили 22-річну вагітну. Це сталося внаслідок комбінованого удару по Харківській області.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ОДНУ ВАГІТНУ ВБИЛО, ІНШУ - ПОРАНИЛО! ВОРОГ нещадно БИВ по МІСТАХ!