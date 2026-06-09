Велике місто під атакою дронів: є влучання у центрі, спалахнула пожежа

Повітряна тривога / © ТСН

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У Харкові надвечір 9 червня пролунала серія вибухів під час атаки російських ударних безпілотників.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, а також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки атаки по Харкову

Перше влучання дрона зафіксували у Слобідському районі.

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Згодом стало відомо ще про одну атаку — у центрі міста, в Київському районі.

«Ще одне влучання зафіксовано у центрі міста в Київському районі. На місці пожежа. Деталі з’ясовуємо», — написав Терехов.

За його словами, у Київському районі російський дрон влучив у чотириповерхову будівлю.

Пізніше мер повідомив про ще один вибух в Основ’янському районі Харкова.

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Ще одне влучання ворожого дрону зафіксовано в Шевченківському районі Харкова. Обставини удару з’ясовують.

Що відомо про постраждалих через атаку по Харкову

Станом на 18:29 відомо про двох постраждалих внаслідок російської атаки на Харків.

«86-річна і 69-річна жінки зазнали гострої реакції на стрес у Київському районі. Їм надали медичну допомогу на місці», — повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, раніше Росія масовано обстріляла одну з областей України, серед вбитих виявили 22-річну вагітну. Це сталося внаслідок комбінованого удару по Харківській області.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ОДНУ ВАГІТНУ ВБИЛО, ІНШУ - ПОРАНИЛО! ВОРОГ нещадно БИВ по МІСТАХ!

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