Російська армія вночі проти 20 травня атакувала безпілотниками Одесу. Пошкоджено декілька житлових будинків та автомобілі. Повністю зруйновано одноповерхову будівлю.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

«Водному районів міста після атаки повністю зруйновано одноповерхову будівлю, де ліквідували пожежу, а у багатоповерхівці зафіксовано влучання у верхні поверхи без детонації», — наголосив чиновник.

Очільник ОВА Оле Кіпер додав, що в обласному центрі пошкоджено склад з посудом, а також недобудована багатоповерхівка. Зафіксовано падіння уламків на території парку, пожежа ліквідована.

