Велике родовище літію на Кіровоградщині віддають у розробку другу Трампа — NYT
Мільярдер Рональд Лаудер — спадкоємець косметичної імперії, знайомий із Трампом ще зі студентських років. Саме він підказав йому ідею купівлі Гренландії.
Україна надала право на розробку великого родовища літію «Добра» у Кіровоградській області об’єднанню незалежних підприємств (консорціуму), серед інвесторів якого є друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.
Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що мільярдер Рональд Лаудер — спадкоємець косметичної імперії, знайомий із Трампом ще зі студентських років. Саме він підказав йому ідею купівлі Гренландії.
Іншим інвестором є TechMet, енергетична компанія, що частково належить інвестиційному агентству уряду США, створеному в перший термін Трампа.
За даними видання, рішення вже ухвалено відповідною комісією і буде затверджено найближчим часом Кабміном.
Два члени комісії заявили, що тендер був неупередженим, а переможець виконав більшість критеріїв тендера.
Цей проєкт може стати одним із перших, що реалізуються в рамках угоди між США та Україною про співпрацю у сфері корисних копалин.
Раніше ТСН.ua вже писав про те, що відомий американський інвестор Рональд Лаудер планує інвестувати в Україну. Міністр економіки України Олексій Соболев підтвердив, що компанія TechMet, одним з інвесторів якої є Лаудер, зацікавлена в розробці найбільшого в Україні літієвого родовища. Йшлося саме про ділянку «Добра» на Кіровоградщині.