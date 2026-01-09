Велике родовище літію на Кіровоградщині віддають у розробку другу Трампа — NYT

Рональд Лаудер / © Associated Press

Україна надала право на розробку великого родовища літію «Добра» у Кіровоградській області об’єднанню незалежних підприємств (консорціуму), серед інвесторів якого є друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що мільярдер Рональд Лаудер — спадкоємець косметичної імперії, знайомий із Трампом ще зі студентських років. Саме він підказав йому ідею купівлі Гренландії.

Іншим інвестором є TechMet, енергетична компанія, що частково належить інвестиційному агентству уряду США, створеному в перший термін Трампа.

За даними видання, рішення вже ухвалено відповідною комісією і буде затверджено найближчим часом Кабміном.

Два члени комісії заявили, що тендер був неупередженим, а переможець виконав більшість критеріїв тендера.

Цей проєкт може стати одним із перших, що реалізуються в рамках угоди між США та Україною про співпрацю у сфері корисних копалин.

Раніше ТСН.ua вже писав про те, що відомий американський інвестор Рональд Лаудер планує інвестувати в Україну. Міністр економіки України Олексій Соболев підтвердив, що компанія TechMet, одним з інвесторів якої є Лаудер, зацікавлена в розробці найбільшого в Україні літієвого родовища. Йшлося саме про ділянку «Добра» на Кіровоградщині.