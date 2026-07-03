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Велике українське місто опинилося під ударом РФ: є загиблий і постраждалі
Росія масовано атакувала Запоріжжя КАБами. Є загиблий і постраждалі.
Армія РФ 3 липня ударила керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Запоріжжі. Через цей обстріл загинула одна людина, ще щонайменше п’ятеро дістали поранення.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Атака РФ на Запоріжжя 3 липня — що відомо
За попередніми даними, під удар потрапив один із промислових об’єктів міста, де внаслідок вибухів зафіксовано суттєві пошкодження виробничих та адміністративних приміщень.
«Одна людина загинула, ще п’ятеро — поранені. Такі попередні наслідки ворожої атаки в Запоріжжі», — зазначив Іван Федоров.
Він також додав, що російські керовані авіабомби атакували одне з промислових підприємств, через що пошкоджені приміщення. Наразі на місці влучань працюють усі профільні та екстрені служби міста, які ліквідовують наслідки атаки та уточнюють інформацію щодо постраждалих.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, в ніч проти 2 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ. Пошкодження зафіксували на понад 20 локаціях у всіх районах міста.
На місці російського удару по житловому будинку в Дарницькому районі Києва, якого РФ завдала вночі проти 2 липня, досі тривають пошуково-рятувальні роботи.
До слова, росіяни вдень 2 липня завдали нових ударів по цивільних містах України. Під атакою ударних безпілотників опинилися Харків і Запоріжжя.