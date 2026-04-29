Великі міста України засипає снігом: куди повернулася "зима" та -4°С (відео)

Сніг в Україні 29 квітня / © скриншот з відео

В Україні 29 квітня вкотре за останні дні зафіксували погодну аномалію: великі міста засипає снігом на тлі зелених дерев. У Львові зафіксували рекордно низьку температуру повітря, якої не було майже 50 років.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

29 квітня сніг випав у Києві, Львові, Чернігові та в однойменних областях.

Зокрема, у столиці про опади повідомляють мешканці Троєщини та Оболоні.

У Чернігові разом зі снігом зафіксували ще й град.

У Львові ж очевидці зняли відео, на якому одночасно видно і сніг, і сонячне світло. На кадрах також помітні «білі мухи» серед зеленого лісу та квітів.

«Світить сонце і падає сніг — це нормально? Я такого ще не бачив», — каже автор одного з роликів.

У Львові також зафіксували новий температурний рекорд. Так, 29 квітня мінімальна температура повітря становила -2,4°С, що нижче за попередній показник цього дня, встановлений 1976 року (-0,4°С).

Дата публікації 14:26, 29.04.26

Нагадаємо, 28 квітня Київ також засипало снігом та вирував сильний вітер, про що повідомили місцеві телеграм-канали, оприлюднивши відео з кадрами негоди.

Зауважимо, що квітень завершується аномальним похолоданням, яке може стати одним із найсильніших за останні 30 років. Синоптики попереджали, що 29 квітня в Україні вщухне штормовий вітер, проте збережуться нічні заморозки до -3…-5 градусів та денна прохолода в межах +6…+14. Прогнозувалися дощі, подекуди з мокрим снігом, та був оголошений помаранчевий рівень небезпеки. Потепління до +16 градусів очікується лише вихідними.

