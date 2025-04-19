Великодній обмін полоненими: кого вдалося повернути з російської неволі

Повернення українських полонених 19 квітня / © ГУР Міноборони

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Серед звільнених з російського полону 277 українських захисників більшість становлять молоді люди після 2000 року народження.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

«246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном», - зазначили в повідомленні.

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На батьківщину вдалося повернути захисників з гарнізону Маріуполя, нацгвардійців, військових моряків, воїнів ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.

«Своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року», - повідомили в КШППВ.

Серед звільнених - хлопці та дівчата, які боронили від ворога Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та місто Маріуполь.

До рядового та сержантського складу належать 268 звільнених, повернуто також дев’ятьох офіцерів.

Визволені оборонці отримають усю необхідну медичну допомогу.

Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, а також отримають всі виплати грошового забезпечення за весь час перебування в полоні та одноразову матеріальну допомогу.

Україна забезпечує для звільнених реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

У КШППВ нагадали, що нинішній обмін є четвертим цього року та 63-м від початку повномасштабного вторгнення.

Тільки цього року з російської неволі вдалося повернути додому 596 українців в рамках обмінів та 53 захисники визволені поза обмінами.

Загалом в рамках перемовного процесу та обмінів від березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4552 українських громадян. Поза обмінами додатково звільнено з російської неволі 529 осіб.

Нагадаємо, до України повернули тіла 909 полеглих захисників за результатами проведених репатріаційних заходів.