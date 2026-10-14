Великий Луг відновлюється: що і хто живе на дні Каховського водосховища після зникнення води

Великий Луг прокидається після десятиліть під водою: природа готує несподіване повернення

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На дні колишнього Каховського водосховища триває стрімке формування нових природних екосистем, а видове різноманіття флори перевищило 400 видів. Замість монотонної та збідненої штучної водойми на території Великого Лугу повертаються затоплені раніше степи, вербові й тополеві ліси та рідкісні тварини.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповів доктор біологічних наук, науковий співробітник біосферного заповідника «Асканія-Нова» Іван Мойсієнко.

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За його словами, на території, де було водосховище, поступово відбувається самозріджування вербового лісу, тобто слабкіші верби випадають і залишаються сильніші. Дослідник пояснює, що це — природний процес.

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Як зазначив вчений, нові рослини там трапляються в кожній експедиції. Якщо 2025 року на дні нарахували 343 види, то тепер, на його думку, їх уже щонайменше 400.

Фауна

Серед фауни науковці також зафіксували рідкісних представників Червоної книги України. Зокрема, вперше на цій ділянці вчені зустріли полоза жовточеревого завдовжки півтора метра, хоча раніше зоологи знаходили там лише сарматського полоза.

«Дрібні ссавці вже з’явилися, є тхори, кабани. Щодо великих тварин, то через значну густоту дерев, наприклад, оленям із рогами дуже незручно рухатися. Олені є, заходять, але по дорогах біля Хортиці. А от у Нововоронцовці їх поки що не помітили — немає натоптаних шляхів. Ці тварини там з’являться з часом, коли ліси стануть досить рідкими, щоб ними могли рухатися великі рогаті тварини», — каже Іван Мойсієнко.

Експерт наголошує, що процес відновлення Великого Лугу відбувається у правильному напрямку.

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«Великий Луг саме відновлюється, бо є такі думки, що це щось нове, щось інше формується. Там завжди були болотна рослинність, вербово-тополеві зарості, і тепер вони активно формуються», — підсумував він.

Нагадаємо, 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

За підрахунками України та ООН, руйнування дамби Каховської ГЕС завдало Україні збитків на майже $14 мільярдів. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів Херсонщини.

Реальна кількість жертв від підриву російськими окупантами Каховської ГЕС залишається невідомою.

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Раніше, про те, що зараз відбувається у Великому Лузі, сайту ТСН.ua розповів Олексій Василюк, голова правління громадської організації «Українська природоохоронна група», який вперше тут побував.

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