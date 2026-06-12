Великий обласний центр атакували дрони: є поранені

Ворог атакував Миколаїв / © reuters.com

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Російські загарбники в ніч проти 12 червня атакували Миколаїв, внаслідок чого троє людей отримали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Миколаївської області Віталій Кім.

«Внаслідок атаки „шахедів“ на місто поранено трьох людей, всіх госпіталізовано», — йдеться у повідомленні.

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Кім додав, що під час ворожої атаки також було пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару по Чугуєву Харківської області троє осіб загинуло, серед яких вагітна 22-річна жінка.

Ми раніше інформували, що російські загарбники вночі атакували балістичними ракетами Україну.

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