Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
280
Час на прочитання
1 хв

Великий обласний центр частково залишився без світла, воду подають за графіком: деталі

У Сумах виникли перебої з електроенергією та водопостачанням.

Автор публікації
Олена Капнік
Відключення світла.

© Associated Press

У середу, 5 листопада, частина міста Суми залишилася без світла. Сталося аварійне відключення на одному з енергооб’єктів.

Про це повідомили у пресслужбі “Сумиобленерго”.

“Через аварійне відключення на одному з енергооб’єктів, тимчасово знеструмлена частина міста Суми”, - наголосили у компанії.

У міськраді додали, що через перебої з світлом подавання води тимчасово обмежили. Частина міста отримує воду з пониженим тиском за графіком - від 05:00 до 10:00. Подавання води у звичайному режимі обіцяють відновити після стабілізації енергопостачання.

Тим часом у КП "Електроавтотранс" зазначили, що через відсутність електроенергії наразі курсують лише тролейбуси з автономним ходом. Автобуси працюють у звичному режимі та за розкладом.

Нагадаємо, в Україні на 5 листопада запровадили графіки відключення світла. Вони діятимуть від 07:00 до 21:00. Застосовуватимуться від 1 до 2 черг відключень.

