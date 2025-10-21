ТСН у соціальних мережах

Великий обласний центр через атаку РФ залишився без світла і води

Окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури в області.

Автор публікації
Олена Капнік
Через російську атаку на енергосистему північна частина Чернігівської області опинилася без світла. Зокрема, сам Чернігів. У місті знеструмлені об’єкти водоканалу.

Про це повідомили у пресслужбі Чернігівводоканалу.

“Об’єкти КП «Чернігівводоканал» знеструмлені, як і все місто. Сьогодні, 21 жовтня, від 5:30 працівники водоканалу розпочали запуск об’єктів підприємства від альтернативних джерел живлення”, - наголосили у повідомленні.

Сьогодні зранку у місті буде організовано підвезення води в окремі райони міста.

Зауважимо, пізно ввечері 21 жовтня в обленерго повідомили, що північна частина Чернігівщини без світла. Причина — чергова атака на енергосистему області.

Нагадаємо, напередодні увечері Славутич Чернігівської області залишився без світла. Через проблеми зі світлом місцевий водоканал переводиться на резервне живлення. Очікується, що невдовзі водопостачання буде відновлено.

