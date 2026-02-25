Великий обласний центр готують до кругової оборони: деталі

Одеса. / © Associated Press

Навколо Одеси та області створюють потужну кругову оборону для боїв на суші та в морі. Йдеться про складну мережу фортифікацій.

Про це повідомив керівник Регіонального управління Сили територіальної оборони «Південь» полковник Денис Носіков.

З його слів, триває облаштування протитанкових ровів, капканів та інших малопомітних захисних елементів. Пройти крізь такий інженерний лабіринт живою силою чи технікою буде неможливо.

«Ми готуємо місто та область до кругової оборони. Це дуже потужна система: протитанкові вирви, різноманітні пастки і капкани. Просто так сюди ніхто не зайде. Це буде неможливо», — наголосив військовий.

Окрім того, у громадах Одещини готують тисячі добровольців з місцевого населення, які проходять вишкіл на полігонах. За словами Носікова, це люди, які мають право носити зброю

«Риторика і настрої нашого ворога, що Одеса — це там якийсь „рускій город“ або ще якісь такі речі, деякий час і ця риторика зміниться», — висловився він.

Окрім того, з повітря Одесу захищає комплексна система. Окрім звичних мобільних груп, небо патрулюють спеціальні екіпажі-перехоплювачі. Наразі оборонці збивають до 80% безпілотників РФ.

"На даний час 70-80% "шахедів" ми збиваємо. Це дуже серйозна ефективність. Думаю, ближчим часом на 99,9% ми вирішимо це питання", — наголошує Носіков.

Нагадаємо, протягом грудня 2025-го РФ посилила свої атаки на Одесу і область. Зокрема, під прицілом була не лише енергетика, а й порти. Тепер Москва посилює вплив на кораблі у Чорному морі і готується до масованих ударів по українській інфраструктурі за допомогою нових морських дронів.

Зауважимо, військовий аналітик Іван Тимочко наголошує, що, крім Одеси, РФ має ще одну ціль на півдні України. Йдеться про селище Затока. Ворог прагне створювати загрозу для Молдови і підтримувати свої сили в Придністров’ї.