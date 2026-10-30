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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Великий обласний центр накрив блекаут: зупинився увесь електротранспорт — влада звернулась до людей

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Великий обласний центр накрив блекаут: зупинився увесь електротранспорт — влада звернулась до людей

© ТСН.ua

Після нічної атаки на Дніпро у місті виник масштабний блекаут. Енергетики працювали до самого ранку, але навантаження на систему дуже велике.

Що відомо про відключення світла в обласному центрі — читайте на сайті ТСН.ua.

Вночі місцева влада повідомила, що через обстріл без електропостачання залишилися понад 350 тис. абонентів у Дніпр та навколишніх населених пунктах. Насосні станції водопостачання ті водовідведення перевели на резервне живлення від генераторів.

Блекаут у Дніпрі — що відомо

Зранку очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що енергетики повернули світло частині споживачів Дніпропетровщини. Втім, виявилося, що енергосистема не витримує навантаження, — Дніпро знову знеструмлений.

«Енергосистема, пошкоджена ворожими ударами, не витримує навантаження. Відновлювальні роботи тривають і зараз. Основні системи життєзабезпечення міста переходять на роботу від генераторів», — повідомив чиновник.

Водночас міський голова Борис Філатов закликає містян сьогодні залишитися вдома, адже Дніпро може охопити транспортний колапс. У місті не працює електротранспорт.

«Будь ласка, якщо є можливість, залишайтесь вдома. Окрім автобусів, жоден електротранспорт не працює: ані трамваї, ані тролейбуси, ані метро», — наголосив мер.

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