Великий обласний центр накрив блекаут: що відбувається у місті

Світло. / © УНІАН

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Зранку 7 листопада Чернігів повністю залишився без електропостачання. В обласному центрі не працює електротранспорт.

Що відомо про відключення світла у Чернігові — читайте на ТСН.ua.

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Зранку у пресслужбі Чернігівської міської ради повідомили про складну ситуацією з енергетикою.

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«Наразі місто Чернігів повністю знеструмлене», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з відсутністю світла в місті тимчасово зупинили рух електричного громадського транспорту.

Ситуація в енергетиці — останні новини

Цієї ночі армія РФ знову пошкодила енергетику, зокрема на Київщині та Житомирщині. За даними столичної влади, через «прильоти» склалася складна ситуація з енергозабезпеченням Києва, а також у роботі систем тепло- та водопостачання.

Зауважимо, «Укренерго» запровадило графіки погодинних відключень світла на 7 листопада. За попередніми даними, протягом доби відключатимуть від 2 до 4 черг споживачів одночасно у різних областях України.

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