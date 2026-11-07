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Великий обласний центр накрив блекаут: що відбувається у місті
Чернігів повністю знеструмлено: у місті не ходить електротранспорт.
Зранку 7 листопада Чернігів повністю залишився без електропостачання. В обласному центрі не працює електротранспорт.
Що відомо про відключення світла у Чернігові — читайте на ТСН.ua.
Зранку у пресслужбі Чернігівської міської ради повідомили про складну ситуацією з енергетикою.
«Наразі місто Чернігів повністю знеструмлене», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у зв’язку з відсутністю світла в місті тимчасово зупинили рух електричного громадського транспорту.
Ситуація в енергетиці — останні новини
Цієї ночі армія РФ знову пошкодила енергетику, зокрема на Київщині та Житомирщині. За даними столичної влади, через «прильоти» склалася складна ситуація з енергозабезпеченням Києва, а також у роботі систем тепло- та водопостачання.
Зауважимо, «Укренерго» запровадило графіки погодинних відключень світла на 7 листопада. За попередніми даними, протягом доби відключатимуть від 2 до 4 черг споживачів одночасно у різних областях України.