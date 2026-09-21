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Великий обласний центр під атакою РФ: є «приліт», під ударом критична інфраструктура — перші деталі
Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у розташованому поруч магазині, розповіли в ОВА.
У понеділок, 21 вересня, Росія атакувала Дніпро. Під ударом опинився об’єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
«Ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури у Дніпрі. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у розташованому поруч магазині», — зазначив посадовець.
Влада уточнює інформацію про те, чи є постраждалі.
Про який об’єкт критичної інфраструктури йдеться — в ОВА не розкрили з міркувань безпеки.
Атака Росії по Україні — останні новини
Нагадаємо, вдень 21 вересня Росія завдала удару по АЗС у Житомирській області. Голова ОВА Віталій Бунечко уточнив, що йдеться про заправку в Звягельському районі. Цього разу пошкоджень зазнала АЗС мережі WOG.
Також під атакою була Київська область. Окупанти масовано атакували ударними дронами, внаслідок чого у п’яти районах пошкоджено 34 об’єкти, серед яких — житлові будинки та інфраструктура.