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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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735
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Великий обласний центр під атакою РФ: є «приліт», під ударом критична інфраструктура — перші деталі

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у розташованому поруч магазині, розповіли в ОВА.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Вибух. Фото: ілюстративне

Вибух. Фото: ілюстративне / © Суспільне

У понеділок, 21 вересня, Росія атакувала Дніпро. Під ударом опинився об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури у Дніпрі. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у розташованому поруч магазині», — зазначив посадовець.

Влада уточнює інформацію про те, чи є постраждалі.

Про який об’єкт критичної інфраструктури йдеться — в ОВА не розкрили з міркувань безпеки.

Атака Росії по Україні — останні новини

Нагадаємо, вдень 21 вересня Росія завдала удару по АЗС у Житомирській області. Голова ОВА Віталій Бунечко уточнив, що йдеться про заправку в Звягельському районі. Цього разу пошкоджень зазнала АЗС мережі WOG.

Також під атакою була Київська область. Окупанти масовано атакували ударними дронами, внаслідок чого у п’яти районах пошкоджено 34 об’єкти, серед яких — житлові будинки та інфраструктура.

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