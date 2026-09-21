Вибух. Фото: ілюстративне / © Суспільне

Реклама

У понеділок, 21 вересня, Росія атакувала Дніпро. Під ударом опинився об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Реклама

«Ворог завдав удару по об’єкту критичної інфраструктури у Дніпрі. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у розташованому поруч магазині», — зазначив посадовець.

Реклама

Влада уточнює інформацію про те, чи є постраждалі.

Про який об’єкт критичної інфраструктури йдеться — в ОВА не розкрили з міркувань безпеки.

Атака Росії по Україні — останні новини

Нагадаємо, вдень 21 вересня Росія завдала удару по АЗС у Житомирській області. Голова ОВА Віталій Бунечко уточнив, що йдеться про заправку в Звягельському районі. Цього разу пошкоджень зазнала АЗС мережі WOG.

Також під атакою була Київська область. Окупанти масовано атакували ударними дронами, внаслідок чого у п’яти районах пошкоджено 34 об’єкти, серед яких — житлові будинки та інфраструктура.

Реклама

Новини партнерів