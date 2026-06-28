Вибухи у Харкові / © tsn.ua

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Вранці 28 червня Росія атакує Харків. У Київському районі міста ворожий дрон поцілив у багатоповерхівку.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Зафіксовано влучання ударного дрона ворога по багатоповерхівці у Київському районі міста», — написав він о 08:40.

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Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що російський дрон поцілив між 7-м і 8-м поверхами багатоквартирного будинку.

«Зафіксовано влучання між 7-м і 8-м поверхами багатоквартирного будинку. Попередньо, без постраждалих», — додав він.

За його словами, рятувальні служби працюють на місці атаки.

Пізніше влада повідомила про одну постраждалу. 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес внаслідок удару дрона. Медики надали постраждалій всю необхідну допомогу.

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«За уточненою інформацією, влучання БпЛА зафіксовано в фасад багатоквартирного житлового будинку на рівні 10-го поверху. Пошкоджено скління вікон», — зауважив Синєгубов.

Додамо, що у певних районах Харківської області лунає повітряна тривога. Тож закликаємо залишатися в укриттях до її відбою.

Атака на Київ — останні новини

Вночі 28 червня у Києві лунали вибухи. У Повітряних силах повідомили, що російські війська завдали удару по столиці балістичними ракетами, які запустили з території Брянської та Курської областей РФ.

Влада Києва зазначила, що після атаки у Дарницькому районі виникли пожежі. Голова КМВА Тимур Ткаченко розповів про двох постраждалих, тим часом міський голова стверджує, що внаслідок атаки постраждала одна людина.

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