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Великий обласний центр — під ударом РФ: є влучання у багатоповерхівку
За даними влади, російський дрон поцілив між 7-м і 8-м поверхами багатоквартирного будинку.
Вранці 28 червня Росія атакує Харків. У Київському районі міста ворожий дрон поцілив у багатоповерхівку.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
«Зафіксовано влучання ударного дрона ворога по багатоповерхівці у Київському районі міста», — написав він о 08:40.
Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що російський дрон поцілив між 7-м і 8-м поверхами багатоквартирного будинку.
«Зафіксовано влучання між 7-м і 8-м поверхами багатоквартирного будинку. Попередньо, без постраждалих», — додав він.
За його словами, рятувальні служби працюють на місці атаки.
Пізніше влада повідомила про одну постраждалу. 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес внаслідок удару дрона. Медики надали постраждалій всю необхідну допомогу.
«За уточненою інформацією, влучання БпЛА зафіксовано в фасад багатоквартирного житлового будинку на рівні 10-го поверху. Пошкоджено скління вікон», — зауважив Синєгубов.
Додамо, що у певних районах Харківської області лунає повітряна тривога. Тож закликаємо залишатися в укриттях до її відбою.
Атака на Київ — останні новини
Вночі 28 червня у Києві лунали вибухи. У Повітряних силах повідомили, що російські війська завдали удару по столиці балістичними ракетами, які запустили з території Брянської та Курської областей РФ.
Влада Києва зазначила, що після атаки у Дарницькому районі виникли пожежі. Голова КМВА Тимур Ткаченко розповів про двох постраждалих, тим часом міський голова стверджує, що внаслідок атаки постраждала одна людина.