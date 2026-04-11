Великий обласний центр раптово поринув в блекаут: у чому причина
Два великі райони Одеси частково знеструмлені внаслідок аварії на енергооб’єктах.
В Одесі через масштабну аварію на обладнанні виникли серйозні проблеми з електропостачанням.
Про це повідомили у ДТЕК.
За даними енергетиків, без світла частково залишилися мешканці двох великих районів міста — Хаджибейського та Пересипського.
«Через аварію на обладнанні без світла частково залишилися мешканці Хаджибейського та Пересипського районів. Також можливі перебої в роботі обʼєктів критичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.
У компанії запевнили, що бригади енергетиків вже працюють на місці.
«Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику. Дякуємо одеситам за терпіння та розуміння», — зауважили у ДТЕК.
Нагадаємо, раніше в Укренерго розповіли, чи застосуватимуть графіки погодинних відключень на Великдень, 12 квітня.
