Великий обласний центр раптово поринув в блекаут: у чому причина

В Одесі виникли серйозні проблеми з електропостачанням / © ТСН.ua

В Одесі через масштабну аварію на обладнанні виникли серйозні проблеми з електропостачанням.

Про це повідомили у ДТЕК.

За даними енергетиків, без світла частково залишилися мешканці двох великих районів міста — Хаджибейського та Пересипського.

«Через аварію на обладнанні без світла частково залишилися мешканці Хаджибейського та Пересипського районів. Також можливі перебої в роботі обʼєктів критичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

У компанії запевнили, що бригади енергетиків вже працюють на місці.

«Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику. Дякуємо одеситам за терпіння та розуміння», — зауважили у ДТЕК.

Нагадаємо, раніше в Укренерго розповіли, чи застосуватимуть графіки погодинних відключень на Великдень, 12 квітня.

