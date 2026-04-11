ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1408
Час на прочитання
1 хв

Великий обласний центр раптово поринув в блекаут: у чому причина

Два великі райони Одеси частково знеструмлені внаслідок аварії на енергооб’єктах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В Одесі виникли серйозні проблеми з електропостачанням

В Одесі виникли серйозні проблеми з електропостачанням / © ТСН.ua

В Одесі через масштабну аварію на обладнанні виникли серйозні проблеми з електропостачанням.

Про це повідомили у ДТЕК.

За даними енергетиків, без світла частково залишилися мешканці двох великих районів міста — Хаджибейського та Пересипського.

«Через аварію на обладнанні без світла частково залишилися мешканці Хаджибейського та Пересипського районів. Також можливі перебої в роботі обʼєктів критичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

У компанії запевнили, що бригади енергетиків вже працюють на місці.

«Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику. Дякуємо одеситам за терпіння та розуміння», — зауважили у ДТЕК.

Нагадаємо, раніше в Укренерго розповіли, чи застосуватимуть графіки погодинних відключень на Великдень, 12 квітня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Дата публікації
Кількість переглядів
1408
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie