Великий обласний центр сколихнули потужні вибухи: що відомо
У четвер, 30 квітня, у Дніпрі пролунали вибухи. В обласному центрі о 10:15 було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили місцеві ресурси.
«У Дніпрі пролунав вибух», — повідомили кореспонденти «Суспільного».
Зауважимо, раніше Повітряні сили інформували про безпілотники у Дніпропетровській області. Згодом у Дніпрі сталося кілька вибухів, після яких до нема здійнявся чорний дим.
Новина доповнюється
