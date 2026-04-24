- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 978
- Час на прочитання
- 1 хв
Великий обласний центр у вогні: зруйновані будинки, загинуло подружжя (фото)
Окупанти влаштували дронову атаку по Одесі. За останніми даними, двоє загиблих.
Сьогодні вночі під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура в Одесі.
Про це повідомили в ДСНС.
Наслідки ворожої атаки
Унаслідок влучання у 3-поверховий житловий будинок зруйновані квартири та зайнялася пожежа. Постраждало шестеро осіб.
Зруйновано два 2-поверхові житлові будинки, де вогнеборці врятували одну людину та евакуювали ще 20 осіб (серед них 2 дитини). Постраждало семеро осіб.
Також ворожий БпЛА поцілив у 2-поверховий будинок.
«Станом на 7:00, на жаль, маємо трагічні новини. Внаслідок нічної атаки загинуло подружжя — обом було по 75 років. Ще пʼятнадцять людей отримали поранення, 8 з них перебувають у медичних закладах. Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу», — уточнив очільник МВА Сергій Лисак.
Ліквідація наслідків триває.
Раніше повідомлялося, що російські війська можуть готувати новий масований обстріл України, тому українцям потрібно серйозно ставитися до повітряних тривог і реагувати на них.