Великий обласний центр у вогні: зруйновані будинки, загинуло подружжя (фото)

Сьогодні вночі під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура в Одесі.

Про це повідомили в ДСНС.

Наслідки ворожої атаки

Унаслідок влучання у 3-поверховий житловий будинок зруйновані квартири та зайнялася пожежа. Постраждало шестеро осіб.

Зруйновано два 2-поверхові житлові будинки, де вогнеборці врятували одну людину та евакуювали ще 20 осіб (серед них 2 дитини). Постраждало семеро осіб.

Також ворожий БпЛА поцілив у 2-поверховий будинок.

«Станом на 7:00, на жаль, маємо трагічні новини. Внаслідок нічної атаки загинуло подружжя — обом було по 75 років. Ще пʼятнадцять людей отримали поранення, 8 з них перебувають у медичних закладах. Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу», — уточнив очільник МВА Сергій Лисак.

Ліквідація наслідків триває.

Раніше повідомлялося, що російські війська можуть готувати новий масований обстріл України, тому українцям потрібно серйозно ставитися до повітряних тривог і реагувати на них.