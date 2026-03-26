Великий обласний центр з самого ранку атакують дрони: "прильоти" біля ресторану та житлових будинків, є постраждалі

Російський дрон «Шахед»

Російські війська від самого ранку атакують Харків дронами. Наразі відомо про влучання «Шахеда» поблизу будівлі ресторану і житлових будинків.

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов заявив про влучання дрона «Шахед» у Слобідському районі Харкова. Синєгубов уточнив, що там під удар потрапила будівля ресторану. Згодом з’явилася уточнена інформація про те, що БпЛА вдарив у землю поблизу ресторану та житлових будинків.

Також пошкоджені близько 10 автомобілів.

У тому ж районі зафіксовано падіння ще одного ворожого безпілотника, але минулося без детонації.

«За попередньою інформацію, є постраждалі, їхня кількість та стан уточнюються. У навколишніх багатоповерхівках вибиті вікна», — поінформував згодом міський голова.

Ще пізніше він заявив, що наразі відомо про одного постраждалого.

Нагадаємо, вдень 25 березня армія РФ атакувала Харків дронами «Герань-2», поціливши у Холодногірський та Новобаварський райони. У Холодногірському районі безпілотник влучив у двір багатоповерхівки, пошкодивши автівки та вікна, а в Новобаварському — у приватний сектор, що спричинило пожежу та пошкодження газової мережі. Постраждали восьмеро людей.