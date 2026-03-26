Великий обласний центр з самого ранку атакують дрони: "прильоти" біля ресторану та житлових будинків, є постраждалі

Під російську ранкову атаку 26 березня потрапив Слобідський район Харкова.

Ірина Лаб'як
Російський дрон «Шахед»

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська від самого ранку атакують Харків дронами. Наразі відомо про влучання «Шахеда» поблизу будівлі ресторану і житлових будинків.

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов заявив про влучання дрона «Шахед» у Слобідському районі Харкова. Синєгубов уточнив, що там під удар потрапила будівля ресторану. Згодом з’явилася уточнена інформація про те, що БпЛА вдарив у землю поблизу ресторану та житлових будинків.

Також пошкоджені близько 10 автомобілів.

У тому ж районі зафіксовано падіння ще одного ворожого безпілотника, але минулося без детонації.

«За попередньою інформацію, є постраждалі, їхня кількість та стан уточнюються. У навколишніх багатоповерхівках вибиті вікна», — поінформував згодом міський голова.

Ще пізніше він заявив, що наразі відомо про одного постраждалого.

Нагадаємо, вдень 25 березня армія РФ атакувала Харків дронами «Герань-2», поціливши у Холодногірський та Новобаварський райони. У Холодногірському районі безпілотник влучив у двір багатоповерхівки, пошкодивши автівки та вікна, а в Новобаварському — у приватний сектор, що спричинило пожежу та пошкодження газової мережі. Постраждали восьмеро людей.

