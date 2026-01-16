- Дата публікації
Великий обласний центр запроваджує режим економії електроенергії: що відомо
Через морози та ситуацію з обстрілами в Одесі запроваджують додаткові обмеження.
В Одесі вирішили запровадити додаткові заходів з економії електроенергії через складну ситуацію та зростання навантаження на мережі внаслідок морозів.
Рішення ухвалила Комісія ТЕБ і НС, повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.
У місті рекомендують вдатися до обмежувальних заходів для запобігання перевантаженню енергосистеми.
Жителів Одеси просять утриматися від одночасного використання енергоємних побутових приладів, зменшувати споживання електроенергії у пікові години та користуватися енергозберігальними режимами техніки.
Суб’єктам господарювання у мерії радять обмежити використання електроенергії у робочий та неробочий час, мінімізувати застосування кондиціонерів і електрообігрівачів, обмежити роботу зовнішньої реклами та підсвічування фасадів і вивісок, за винятком соціальної реклами й інформації екстрених служб.
У міськраді також зазначили, що «Пункти незламності» продовжують працювати цілодобово. Їх додатково забезпечать засобами обігріву та запасами води для підтримки мешканців у разі ускладнення ситуації.
Нагадаємо, Комісія з питань ТЕБ та НС відновила режим надзвичайної ситуації в енергетичній сфері країни. Міністр енергетики Денис Шмигаль звернувся з важливим закликом до бізнесу щодо світла. Урядовець просить підприємців вимкнути вивіски та рекламу, щоб економити електроенергію.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію в енергетиці, каже, що відновлення пошкоджених об’єктів відбувається після кожного російського удару. Водночас понад третину потреб в електроенергії Україна не може покрити.