Укрaїнa
1031
1 хв

Великий обласний центр запроваджує режим економії електроенергії: що відомо

Через морози та ситуацію з обстрілами в Одесі запроваджують додаткові обмеження.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © Associated Press

В Одесі вирішили запровадити додаткові заходів з економії електроенергії через складну ситуацію та зростання навантаження на мережі внаслідок морозів.

Рішення ухвалила Комісія ТЕБ і НС, повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

У місті рекомендують вдатися до обмежувальних заходів для запобігання перевантаженню енергосистеми.

Жителів Одеси просять утриматися від одночасного використання енергоємних побутових приладів, зменшувати споживання електроенергії у пікові години та користуватися енергозберігальними режимами техніки.

Суб’єктам господарювання у мерії радять обмежити використання електроенергії у робочий та неробочий час, мінімізувати застосування кондиціонерів і електрообігрівачів, обмежити роботу зовнішньої реклами та підсвічування фасадів і вивісок, за винятком соціальної реклами й інформації екстрених служб.

У міськраді також зазначили, що «Пункти незламності» продовжують працювати цілодобово. Їх додатково забезпечать засобами обігріву та запасами води для підтримки мешканців у разі ускладнення ситуації.

Нагадаємо, Комісія з питань ТЕБ та НС відновила режим надзвичайної ситуації в енергетичній сфері країни. Міністр енергетики Денис Шмигаль звернувся з важливим закликом до бізнесу щодо світла. Урядовець просить підприємців вимкнути вивіски та рекламу, щоб економити електроенергію.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію в енергетиці, каже, що відновлення пошкоджених об’єктів відбувається після кожного російського удару. Водночас понад третину потреб в електроенергії Україна не може покрити.

1031
