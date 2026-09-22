- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1972
- Час на прочитання
- 1 хв
Великий обласний центр затягнуло чорним димом: після атаки виникли пожежі (фото, відео)
Наразі офіційної інформації про те, куди сталися «прильоти» і що зайнялося, немає.
Зранку вівторка, 22 вересня, Одесу затягнуло чорним димом. В Одеському районі сталася пожежа. У повітрі відчувається запах гару.
Що відомо про ситуацію в обласному центрі, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Зранку очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про пожежі в Одеському районі, які спричинили сильне задимлення.
«Над містом видно чорний дим. Задіяні усі відповідні служби. Проводяться заміри якості атмосферного повітря», — наголосив чиновник.
Водночас у Мережі одесити пишуть, що дим видно у різних районів міста. Наразі фахівці перевіряють якість повітря та з’ясовують рівень забруднення.
Водночас, що саме горить і що стало причиною займання, наразі не відомо. Офіційної інформації від влади немає.
Дим в Одесі — відео, фото
Нагадаємо, цієї ночі РФ масовано вдарила по Києву, Дніпру та низці міст ракетами та дронами. За даними ПС, росіяни запустили ракети різних типів, зокрема «Онікси», і понад 200 безпілотників. Основними напрямками удару стали Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області.