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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1972
Час на прочитання
1 хв

Великий обласний центр затягнуло чорним димом: після атаки виникли пожежі (фото, відео)

Наразі офіційної інформації про те, куди сталися «прильоти» і що зайнялося, немає.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Дим над Одесою.

Дим над Одесою. / © Суспільне

Зранку вівторка, 22 вересня, Одесу затягнуло чорним димом. В Одеському районі сталася пожежа. У повітрі відчувається запах гару.

Що відомо про ситуацію в обласному центрі, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зранку очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про пожежі в Одеському районі, які спричинили сильне задимлення.

«Над містом видно чорний дим. Задіяні усі відповідні служби. Проводяться заміри якості атмосферного повітря», — наголосив чиновник.

Водночас у Мережі одесити пишуть, що дим видно у різних районів міста. Наразі фахівці перевіряють якість повітря та з’ясовують рівень забруднення.

Водночас, що саме горить і що стало причиною займання, наразі не відомо. Офіційної інформації від влади немає.

Дим в Одесі — відео, фото

Над Одесою видно чорний дим. / © Думская

Над Одесою видно чорний дим. / © Думская

Над Одесою видно чорний дим. / © Думская

Над Одесою видно чорний дим. / © Думская

Над Одесою видно чорний дим. / © Думская

Над Одесою видно чорний дим. / © Думская

Над Одесою видно чорний дим. Фото: Одесса INFO.

Над Одесою видно чорний дим. Фото: Одесса INFO.

Над Одесою видно чорний дим. Фото: Одесса INFO.

Над Одесою видно чорний дим. Фото: Одесса INFO.

Нагадаємо, цієї ночі РФ масовано вдарила по Києву, Дніпру та низці міст ракетами та дронами. За даними ПС, росіяни запустили ракети різних типів, зокрема «Онікси», і понад 200 безпілотників. Основними напрямками удару стали Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області.

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