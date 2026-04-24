З полону звільнили воїна, якого вважали безвісти зниклим: нові деталі великого обміну

Обмін полоненим 24 квітня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна провела черговий масштабний обмін полоненими. Додому повернулися 193 захисники, яких утримували на території Чеченської Республіки. Серед звільнених — боєць, чия доля до сьогодні була абсолютно невідомою.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

«Воскресіння» з невідомості

Головною особливістю цього обміну став статус повернутих воїнів. За словами Омбудсмена, майже ніхто зі списку (крім одного бійця) не був офіційно підтверджений Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) як полонений.

«Один серед повернутих додому вважався зниклим безвісти. Решта були підтверджені лише з альтернативних джерел», — наголосив Лубінець.

Стан звільнених та географія служби

Більшість звільнених — представники рядового складу ЗСУ (ТрО, мотопіхотні, штурмові, танкові війська), а також бійці Нацгвардії, ДПСУ та морпіхи. Найстаршому герою — 59 років, наймолодшому — лише 23.

Перші свідчення з місця зустрічі вказують на вкрай важкі умови утримання в Чечні.

Бійці повернулися виснаженими та потребують негайного лікування.

Через пережите в неволі воїни потребують тривалої реабілітації.

Представники Офісу Омбудсмена зафіксували численні факти нехтування нормами міжнародного гуманітарного права з боку окупантів.

Дні народження на свободі

Цей обмін став особливим подарунком для чотирьох воїнів: двоє захисників святкують день народження безпосередньо сьогодні (26 та 29 років), один зустрів 36-річчя вчора, а ще один іменинник відзначить 49 років завтра вже на рідній землі.

