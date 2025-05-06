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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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921
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2 хв

Великий обмін полоненими 6 травня: стало відомо, кого повернули — фото

Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також захисники з гарнізону Маріуполя.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Україна повернула з полону 205 військових

Україна повернула з полону 205 військових / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Ще 205 українських захисників повертаються додому після російського полону. Багато оборонців перебували в полоні від початку повномасштабного вторгнення, є тяжкохворі та поранені.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram. Там розповіли, кого саме вдалося повернути у рамках 64 обміну полоненими та оприлюднили фото.

«Шостого травня, у День української піхоти, завдяки роботі Координаційного штабу за дорученням президента України вдалося визволити з російської неволі ще понад дві сотні оборонців. Цього разу серед звільнених воїнів — представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати і сержанти», — йдеться у повідомленні.

Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також захисники з гарнізону Маріуполя.

/ © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

© Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими 6 травня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими 6 травня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими 6 травня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими 6 травня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими 6 травня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими 6 травня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими 6 травня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими 6 травня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими 6 травня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими 6 травня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими 6 травня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими 6 травня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими 6 травня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими 6 травня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими 6 травня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими 6 травня / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

«Сьогоднішній обмін — вже пʼятий цього року та 64-ий від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4757 українських громадян. Щиро дякуємо за сприяння в організації обміну Об’єднаним Арабським Еміратам та всім причетним структурам і організаціям за спільні зусилля заради визволення наших людей», — йдеться у повідомленні.

У Координаційному штабі зазначили, що усім звільненим буде надано медичну допомогу та лікування, необхідні речі, одяг, засоби гігієни на перший час. Також будуть здійснені виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразова матеріальна допомога. Визволені Оборонці матимуть змогу пройти реабілітацію та реінтеграцію після тривалої ізоляції у російській неволі.

Нагадаємо, у вівторок, 6 травня, Україна та Росія провели 64-й обмін полоненими: попередньо, 205 на 205. Це один з найбільших обмінів за час повномасштабної війни.

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