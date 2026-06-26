Великий обмін полоненими: перші кадри звільнених героїв (відео)

Обмін / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Реклама

У п’ятницю, 26 червня, автобуси зі 160 українськими військовослужбовцями, яких щойно вдалося визволити з російської неволі, перетнули державний кордон. Колона з нашими бійцями вирушила вглиб території Чернігівської області.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Олена Гущик.

«Автобуси зі звільненими сьогодні з російського полону 160 українцями вже вирушили від кордону з РФ і їдуть углиб Чернігівщини», — повідомила вона.

Реклама

Додому вдалося повернути 160 воїнів, які представляють різні підрозділи Сил оборони. Серед визволених громадян — військовослужбовці Збройних сил України, бійці Національної гвардії, прикордонники, а також представники Державної спеціальної служби транспорту.

Значна частина повернутих захисників перебувала в ізоляції та в нелюдських умовах ще від самого початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Це мужні оборонці Маріуполя та «Азовсталі», які провели в катівнях ворога понад чотири роки. Попереду на визволених українців чекає медичний огляд, психологічна допомога та тривалий процес реабілітації.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДОЧЕКАЛИСЯ! Автобуси везуть звільнених з полону! У прямому ефірі ТСН!

Обмін полоненими — останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський також підтвердив, що 26 червня Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося 160 українських захисників, зокрема військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Серед звільнених — оборонці Маріуполя та «Азовсталі», а також бійці, які захищали Донецький, Луганський, Харківський, Запорізький, Київський, Чернігівський і Сумський напрямки.

Реклама

До цього обмін полоненими відбувся 5 червня. Тоді Україна повернула додому ще 186 своїх громадян, яких вдалося вирвати з російської неволі. Деякі з цих людей перебували у ворожих в’язницях ще від початку повномасштабного вторгнення 2022 року.

Новини партнерів