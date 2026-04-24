Великий обмін полоненими: Зеленський показав перші фото повернення героїв
Додому повернулися 193 українські військові зі складу Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Державної спеціальної служби транспорту.
Черговий обмін полоненими між Україною та РФ відбувся сьогодні, 24 квітня.
Президент України Володимир Зеленський опублікував перші фото.
За словами глави держави, серед звільнених є військовослужбовці, які захищали Україну на різних напрямках фронту, а також поранені та ті, проти кого Росія відкрила кримінальні справи.
Президент наголосив, що робота над поверненням українців із російського полону триває щодня, та подякував усім, хто долучається до процесу обмінів — військовим, підрозділам на фронті та міжнародним партнерам, які допомагають у поверненні полонених додому.
Обмін військовополонених — останні новини
Нагадаємо, останній обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією відбувся 11 квітня. Тоді з російського полону повернули 175 українських захисників, а також семеро цивільних громадян, які перебували у неволі від 2022-го.
За даними президента, тоді повернулися військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках, а також у Маріуполі та ЧАЕС.
Серед повернених військових були і поранені. Більшість з них перебували у полоні від 2022-го. У Координаційному штабі наголошували, що вік наймолодшого звільненого — 22 роки, а найстаршому виповнилося 63 роки.