Великий обмін полоненими: Зеленський показав перші фото повернення героїв

Обмін полоненими / © Володимир Зеленський

Реклама

Черговий обмін полоненими між Україною та РФ відбувся сьогодні, 24 квітня.

Президент України Володимир Зеленський опублікував перші фото.

За словами глави держави, серед звільнених є військовослужбовці, які захищали Україну на різних напрямках фронту, а також поранені та ті, проти кого Росія відкрила кримінальні справи.

Реклама

Президент наголосив, що робота над поверненням українців із російського полону триває щодня, та подякував усім, хто долучається до процесу обмінів — військовим, підрозділам на фронті та міжнародним партнерам, які допомагають у поверненні полонених додому.

Нагадаємо, останній обмін полоненими між Україною та агресоркою Росією відбувся 11 квітня. Тоді з російського полону повернули 175 українських захисників, а також семеро цивільних громадян, які перебували у неволі від 2022-го.

За даними президента, тоді повернулися військові, які воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках, а також у Маріуполі та ЧАЕС.

Серед повернених військових були і поранені. Більшість з них перебували у полоні від 2022-го. У Координаційному штабі наголошували, що вік наймолодшого звільненого — 22 роки, а найстаршому виповнилося 63 роки.