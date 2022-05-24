Венедіктова допустила можливість обміну засудженого довічно солдата РФ Шишимаріна

Але сценарії розвитку подій можуть бути абсолютно різні.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова допускає, що засудженого за порушення звичаїв війни військового РФ Вадима Шишимаріна згодом можуть обміняти, але наголошує, що Україна буде чітко дотримуватися законодавства.

Про це Венедіктова сказала в ефірі національного телемарафону 24 травня.

"В нас сценарії розвитку подій можуть бути абсолютно різні. Можна обміняти людину після вироків судів. Так, технічно це можливо. Але я не хочу заходити в процеси обміну, тому що це вже політика і дипломатія, хочу залишитися в своїй компетенції прокурора і говорити про об'єктивні речі кримінальної юстиції", - зазначила вона.

Генпрокурорка акцентувала на тому, що Україна буде рухатися суто в правовому полі під стандартами міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, 23 травня, у Солом'янському суді Києва оголосили вирок у справі російського військового, 21-річного Вадима Шишимаріна. Розглянувши усі докази та обставини справи, суд виніс вирок - пожиттєве ув'язнення для окупанта.

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