Венедіктова назвала імена 10 колишніх високопосадовців, причетних до розстрілів на Майдані

Венедіктова назвала імена 10 колишніх високопосадовців, причетних до розстрілів на Майдані

Віктору Януковичу та дев'ятьом підозрюваним у справі Майдану загрожує довічне покарання в Україні.

Офіс генерального прокурора назвав імена колишніх високопосадовців у справі Майдану. Вони підозрюються в придушенні акцій протесту в період від 18 до 20 лютого 2014 року. Їхні дії спричинили смерті серед учасників акції.

Про це під час брифінгу повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

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За її словами, у цій справі підозрюються:

четвертий президент України Віктор Янукович; міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко; заступник голови МВС Віктор Ратушняк; начальник УМВС у Києві та Київській області Валерій Мазан; командувач Внутрішніх військ МВС Сергій Шуляк; командир "Беркута" в Києві Сергій Кусюк; начальник міліції громадської безпеки у Києві Петр Федчук; міністр оборони України Павло Лебедєв; голова СБУ Олександр Якименко; заступник голови СБУ Володимир Тоцький.

"Підозрювані вдалися до придушення акції протесту, аби утримати владу у країні. Їхні дії призвели до масових жертв серед мітингувальників. Вбито 67 учасників акції, 13 правоохоронців. Постраждали 877 цивільних та 132 працівники правоохоронних органів", - підкреслила Венедіктова.

Нагадаємо, у департаменті у "справах Майдану" Офісу генпрокурора встановили Янукович під час розстрілів майданівців дзвонив до Путіна 11 разів.

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