Венедіктова назвала імена 10 колишніх високопосадовців, причетних до розстрілів на Майдані

Віктору Януковичу та дев'ятьом підозрюваним у справі Майдану загрожує довічне покарання в Україні.
Офіс генерального прокурора назвав імена колишніх високопосадовців у справі Майдану. Вони підозрюються в придушенні акцій протесту в період від 18 до 20 лютого 2014 року. Їхні дії спричинили смерті серед учасників акції.
Про це під час брифінгу повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.
За її словами, у цій справі підозрюються:
- четвертий президент України Віктор Янукович;
- міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко;
- заступник голови МВС Віктор Ратушняк;
- начальник УМВС у Києві та Київській області Валерій Мазан;
- командувач Внутрішніх військ МВС Сергій Шуляк;
- командир "Беркута" в Києві Сергій Кусюк;
- начальник міліції громадської безпеки у Києві Петр Федчук;
- міністр оборони України Павло Лебедєв;
- голова СБУ Олександр Якименко;
- заступник голови СБУ Володимир Тоцький.
"Підозрювані вдалися до придушення акції протесту, аби утримати владу у країні. Їхні дії призвели до масових жертв серед мітингувальників. Вбито 67 учасників акції, 13 правоохоронців. Постраждали 877 цивільних та 132 працівники правоохоронних органів", - підкреслила Венедіктова.
Нагадаємо, у департаменті у "справах Майдану" Офісу генпрокурора встановили Янукович під час розстрілів майданівців дзвонив до Путіна 11 разів.
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