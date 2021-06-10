Венедіктова після ефіру "Право на владу" прозвітувала про розслідування резонансного вбивства журналіста з Черкас

Правоохоронці ні нападників, ні замовників злочину поки не виявили.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова відреагувала на коментарі голови НСЖУ Сергія Томіленка під час ток-шоу “Право на владу” на телеканалі 1+1 минулого тижня, що стосувалось вбивства журналіста-розслідувача Вадима Комарова, з яким розправились у Черкасах два роки тому.

Про це повідомили в Національній спілці журналістів України.

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Про результати розслідування Ірина Венедіктова прозвітувала під час зустрічі з представниками Національної спілки журналістів України. Керівник Черкаської прокуратури Олександр Воронін повідомив, що напад на журналіста Вадима Комарова стався у травні 2019 року, у червні від отриманих травм потерпілий помер. Він зазначив, що правоохоронці провели 1700 допитів, 25 експертиз, більше 200 негласних слідчо-розшукових дій. Слідство також встановило рух потерпілого та перевірило тисячу телефонних дзвінків, проте ні нападників, ні замовників злочину поки не виявили.

"Напевно перша і основна причина, що не дає нам результатів по розслідуванню цього кримінального провадження – це, на жаль, позиція потерпілих, родичів Комарова. Коли ми вже через декілька днів прийшли з ухвалою суду на обшук, виявилося, що всі матеріали і робочі записи пана Комарова в комп’ютері були знищені. Знайти матеріали, з якими б працював журналіст у переддень нападу, не вдалося", – повідомив Олександр Воронін.

Процесуальна керівниця по справі Вадима Комарова, заступниця начальника відділу Черкаської обласної прокуратури Вікторія Дидич повідомила, що після нападу на Вадима Комарова було вилучено по ходу його маршруту 44 відеозаписи камер спостереження, на 17 з яких, ймовірно, був зафіксований злочинець. Також на експертизу було відправлено недопалки, оскільки підозрюваний часто курив по маршруту.

"Аналіз мобільних з’єднань по маршруту журналіста і можливого злочинця дав змогу виділити з’єднання, які діяли на території правопорушення саме в той день та не діяли в інші дні. Всі абоненти було встановлено, а це більше сотні абонентів. Серед цієї маси було виділено 33 особи чоловічої статі, що підпадали під опис імовірних злочинців. У вказаних осіб було відібрано біологічні зв’язки, але результатів це не дало", - повідомила Вікторія Дидич.

Вона також наголосила, що родичі покійного знищили всі дані із комп'ютера журналіста, мотивуючи тим, що вони не хотіли, щоб їх особисті дані розповсюджувалися в органах досудового розслідування. Попри те основним мотивом вбивства журналіста є злочин з метою помсти за професійну діяльність. Через це було допитано понад 60 чиновників Черкаської міськради.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова наголосила, що слідство нікого не покриватиме та таки встановить підозрюваних у розправі над Вадимом Комаровим.

"Ми зараз дійсно хочемо змінити свідомість прокуратури, щоб бути відкритими до ЗМІ і щоб всі розуміли важливість нашої роботи. Загалом хочемо, щоб ми були у одному правовому полі – Нацполіція, прокуратура і суди. І щоб доступ до правосуддя був у всіх однаковий", - зазначила Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, у НСЖУ озвучили статистику та антирейтинг регіонів, де були напади на журналістів.

Помер журналіст Вадим Комаров, якого жорстоко побили у Черкасах

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