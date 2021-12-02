Венедіктова пообіцяла “активізувати” 200 нових справ щодо осіб із орбіти Ахметова

За словами генпрокурорки, орієнтовні суми завданих державі збитків у цих кримінальних провадженнях обчислюються мільярдами гривень.

У четвер, 2 грудня, очільниця Офісу генерального прокурора України Ірина Венедіктова повідомила, що доручила “активізувати розслідування цілої низки кримінальних проваджень” проти осіб із “орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики”.

У своєму дописі на Facebook генпрокурорка не назвала особисто Ріната Ахметова, але з її опису не важко здогадатися, про кого саме йдеться.

“Ми провели попередній аналіз всього масиву кримінальних проваджень і наразі з’ясувалося, що мова йде про понад 200 справ. Ці 200 справ – результат лише поверхневої оцінки, переконана, що їх більше. Ми маємо на увазі майже всі великі підприємства в сфері вугільної промисловості та енергетики із орбіти цієї впливової людини. Орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень”, - заявила Венедіктова.

Також очільниця ОГПУ пообіцяла особисто увійти до складу груп прокурорів, які будуть розслідувати найбільш резонансні справи.

Нагадаємо, на пресмарафоні 26 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку до державного перевороту на початку грудня. У розпорядженні президента начебто є аудіозапис, де "представники України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті". На це планувалось залучити 1 млрд доларів.

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