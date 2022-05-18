Венедіктова повідомила, скільки росіян-злочинців вже вдалося ідентифікувати та притягнути до суду

Венедіктова повідомила, скільки росіян-злочинців вже вдалося ідентифікувати та притягнути до суду

Чи всі злочинці фізично сядуть на лаву підсудних?..

Що чекає на окупантів, які чинили злочини в Україні та як їх судитимуть, адже наразі перші справи розглядають у суді.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в інтерв'ю Радіо НВ розповіла, скільки росіян-злочинців вже вдалося ідентифікувати.

"Це ті, де ми починаємо притягувати ідентифікованих воєнних злочинців", - заявила Венедіктова.

Вона пояснила, що наразі є 46 ідентифікованих підозрюваних за статтею 438 (воєнний злочин) і за статтею 623 (злочин агресії), а також дві справи і двоє підозрюваних щодо зґвалтувань, але до суду з цими справами поки ще не зайшли.

"Ми зайшли до суду зі справою щодо вбивства цивільного, де одна особа підозрюється; і дві особи - щодо безпосередніх обстрілів цивільної інфраструктури та будинків на Харківщині. Четверта справа - це справа щодо злочину агресії, [в якому обвинувачується] генерал (Денис - ред.) Лямін, який розпочав вторгнення з півдня нашої країни", - зазначила Венедіктова.

Українська прокуратура буде робити все для того, щоби російських злочинців, які вчиняли і воєнні злочини, і злочини агресії, було притягнуто до відповідальності. На сьогодні, на 83-й день війни, у нас така кількість фізичних осіб.

"Журналісти CNN, BBC, інших поважних міжнародних видань запитують, чому так швидко? А українські журналісти запитують, чому так довго? Ми робимо максимально все від нас залежне, щоби швидко це правосуддя настало", - додала вона.

Венедіктова розповіла, що три особи фізично перебувають в Україні, тому по воєнних злочинах - очно. Один суд відбуватиметься в Києві, ще двоє - у суді на Полтавщині.

Також генпрокурорка анонсувала судове засідання на Полтавщині щодо цих двох осіб. Воно відбудеться сьогодні, 18 травня.

Додамо, що генерала Ляміна, за словами Венедіктової, заочно засуджено.

"У нас не так багато військовополонених, які є і воєнними злочинцями - постійно йдуть обміни. Ми намагаємося встигнути зробити всі необхідні процесуальні дії, але Україна мусить робити все, з іншого боку, щоб повертати своїх громадян, тому у нас тут завжди така тонка межа. Тому ми все одно підемо в заочку щодо воєнних злочинців", - додала вона.

Зауважимо, раніше спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін доручив підготувати заборону на обмін бійців полку "Азов", які виходять з "Азовсталі" в Маріуполі. Зауважимо, що за домовленостями, українських бійців 16 травня почали вивозити на територію "ЛДНР".

Цю заяву радниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала "політичною" і такою, що "розрахована на внутрішню пропаганду".

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