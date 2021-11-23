Венедіктова відзвітувала про хід слідства щодо колишніх топпосадовців, до яких введені санкції ЄС

Українські правоохоронні органи наразі здійснюють досудове розслідування у 20 кримінальних провадженнях щодо ексвисокопосадовців.

В Офісі генерального прокурора розробили комплекс конкретних заходів, спрямованих на продовження санкцій Європейського Союзу щодо колишніх топпосадовців України та їхнього найближчого оточення.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Також читайте Венедіктова назвала імена 10 колишніх високопосадовців, причетних до розстрілів на Майдані

Зазначається, під час заходу органи досудового розслідування доповіли оновлену інформацію щодо стану слідства у кримінальних провадженнях стосовно колишніх високопосадовців держави, до яких Європейським Союзом застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. Загалом щодо цих осіб українськими правоохоронними органами наразі здійснюється досудове розслідування у 20 кримінальних провадженнях.

"Ми вже маємо значний прогрес після того, як скоординували наші спільні дії півроку тому. Упродовж 2021 року змінено підозру 1 особі, задоволено 3 клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заочно, скеровано 9 запитів у межах міжнародного співробітництва, накладено арешт на 4 банківських рахунки, належні колишньому президенту України. Окрім того, судами задоволено 5 клопотань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, ще одне таке клопотання перебуває на розгляді", - повідомила генеральна прокурорка.

Також обговорили ризики скасування і заходи, направлені на продовження санкцій щодо ексвисокопосадовців та осіб із їхнього оточення, яких у санкційному списку ЄС залишаються чинними обмежувальні заходи відносно 7 осіб.

Венедіктова підкреслила, що не всі розпочаті у 2014 році провадження були перспективними і зняття обмежувальних заходів цілком закономірне. Тому вони разом працюють над втіленням стратегії збереження санкцій щодо високопосадовців, які залишилися в списку ЄС. "В нас закінчене слідство у низці справ і наразі триває ознайомлення з матеріалами перед передачею до суду. Надважливі для збереження санкцій саме вироки", - додала Генпрокурор.

Ірина Венедіктова наголосила, що збереження санкцій тісно пов’язане із арештом активів ексвисокопосадовців з метою їх подальшої конфіскації та повернення в Україну. Вона повідомила, в межах кримінальних проваджень наразі накладено арешт на значну кількість активів ексвисокопосадовців, у тому числі і ті санкції, відносно яких ЄС скасовано. Йдеться про більш ніж 119 млн дол США, понад 74 млн швейцарських франків, понад 172 млн грн грошових коштів, корпоративні права на 776 млн грн, 36 об’єктів нерухомості, історико-культурні цінності тощо.

"Особливу увагу керівників органів досудового розслідування акцентували на прийнятті у розумні строки законних і обґрунтованих рішень відносно осіб, відповідальних за незаконне привласнення державних коштів України та за порушення прав людини. Також буде активізована спільна робота з подальшого виявлення активів таких осіб та стягнення їх на користь держави або потерпілих", - зазначили у пресцентрі Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, ЄС планує зняти санкції з колишнього міністра доходів та зборів часів Януковича.