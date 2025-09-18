Венера та Місяць "усміхнуться": коли можна побачити рідкісне астрологічне явище

Місяць / © Associated Press

Цього тижня в нічному небі можна буде спостерігати унікальне явище — потрійне з’єднання Місяця, Венери та зірки Регул. Найкращий час для спостереження — ранок п’ятниці, 19 вересня.

Про це повідомляє Sciencealert.

Астрономи пояснюють, що разом ці три об’єкти створять враження «усміхненого смайлика»: Венера та Регул виглядатимуть як «очі», а тонкий серп Місяця — як «усмішка». Цей видовищний «портрет» займатиме на небі ділянку меншу за один градус.

Космічна геометрія і рідкісні події

Це рідкісне явище супроводжуватиметься одразу кількома унікальними подіями:

Місяць закриє Регул для спостерігачів у північній частині Сибіру.

Відбудеться закриття Венери, яке буде видно навіть вдень у Канадській Арктиці, Європі та Північній Африці.

Такі збіги трапляються дуже рідко — за тисячу років, з 2000 по 3000 роки, їх буде лише 85. Наступна подія, коли Місяць зійдеться з Регулом і Сатурном, очікується аж у 2036 році.

Також, вже 21 вересня, Місяць подарує ще одне видовище — глибоке часткове місячне затемнення, яке буде видно в Новій Зеландії, Південному Тихому океані та Антарктиді.

