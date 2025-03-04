Веніславський про призупинення допомоги від США: який запас міцності лишився в України та що робити далі

Водночас Веніславський визнав, що деякі види озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони та високоточні РСЗВ великої дальності, можуть поставити лише США.

На закритому засіданні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки було розглянуто негативний сценарій щодо можливого призупинення військової допомоги від США Україні.

Про це заявив нардеп, член оборонного комітету Ради Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна.

За словами Веніславського, Україна має запас міцності приблизно на пів року навіть без системної підтримки Сполучених Штатів. Однак ситуація значно ускладниться, тому нині триває робота над пошуком альтернативних джерел постачання критично важливого озброєння.

"Наш військово-промисловий комплекс за три роки набрав достатньо великої спроможності й здатний суттєво нівелювати загрози та ризики", – зазначив він.

Водночас Веніславський визнав, що деякі види озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони та високоточні РСЗВ великої дальності, можуть поставити лише США.

Наразі основна мета – забезпечити українські сили ППО достатньою кількістю засобів для відбиття повітряних атак, а також знайти можливості заміни критичного американського озброєння.

"Я думаю, що запас міцності в Україні точно є десь на пів року навіть без системної допомоги з боку США, але буде, звичайно, значно складніше. Тому зараз всі працюють – і команда президента, і Верховна Рада, і наш комітет – над тим, щоб розглянути варіанти компенсації цієї кількості і якості озброєння, яке США можуть припинити чи вже припинили нам надавати", – сказав Веніславський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 4 березня 2025 року наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Паузу оголошено після суперечки Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті.

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