Вербицького звільнили з посади заступника генпрокурора: що про це відомо

Нещодавно Вербицький потрапив у корупційний скандал. Його відсторонили від виконання обов’язків на тлі розслідування журналістів.

З посади заступника генпрокурора офіційно звільнили Дмитра Вербицького. Наказ підписаний “за власним бажанням”.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

“Генеральний прокурор Андрій Костін 01.07.2024 підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника генерального прокурора Дмитра Вербицького”, - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що нещодавно Вербицький потрапив у корупційний скандал. Його відсторонили від виконання обов’язків на тлі розслідування журналістів, після якого стало відомо, що дівчина Вербицького цього року придбала елітне майно на суму щонайменше 52 мільйони гривень.

Після відсторонення Вербицького його обов'язки було покладено на інших заступників генерального прокурора України Андрія Костіна.

Згодом також стало відомо, що нерухомість кохана Вербицького придбала в турецькому місті Аланія. Там вони купили квартиру в елітному житловому будинку Oxo Beach на першій лінії Середземного моря, в ста метрах від пляжу. Забудовник обіцяє тут фітнес-клуб, центр йоги, кафе, бар, сауну й баню. Крім того, звісно, басейн у дворі та все інше для ВІП-мешканців.

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