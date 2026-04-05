Вербна неділя: як довго слід зберігати освячену вербу і що робити з торішньою

Сьогодні, 5 квітня в Україні православні та греко-католики святкують Вербну неділю. За традицією, сьогодні віряни несуть до церкви посвятити гілочки верби. Ці гілочки символізують пальмове листя, яке кидали Ісусу Христу під ноги на знак пошани, коли він входив до Єрусалиму. Оскільки в Україні пальми не ростуть, то їх замінили на гілочки вербу, яка якраз починає розпускатися.

А от що робити вже з освяченими гілочками, які нерідко в оселях українців можуть «валятися» роками, розповів священник Української греко-католицької церкви протоієрей Ігор Яців в інтерв’ю «Телеграфу».

За його словами, за традицією, колись вербову гілку використовували, наприклад, щоб пасти худобу, коли починалися пасовища.

Священник пояснив, що верба має значення саме цієї неділі. Він закликає не зберігати спеціально ці гілочки як реліквію як музейний експонат.

«Колекціонувати вербові гілки не потрібно. Вона виконала свою місію і потрібно просто утилізувати», — каже Яців.

Як правильно утилізувати гілочки верби

Священник наголошує: ні в якому разі не можна викидати вербу на сміття. Загалом прийнято освячені речі з часом спалювати.

«Утилізувати слід правильно: якщо річ благословенна, не можна викидати її прямо на сміття. Її потрібно спалити у відповідних місцях, а не посеред квартири (сміється). Те саме і з торішньою вербою. Наприклад, у селах живуть люди і мають місце на горищі під дахом — вони туди її кладуть і все. Нехай. Але якщо немає де подіти в квартирі, немає де тримати, то потрібно утилізувати цю вербову гілку», — сказав він.

Раніше ми писали, коли пекти паску та як правильно це робити.