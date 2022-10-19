Вербна неділя, Великдень, Трійця: коли українці святкуватимуть великі перехідні свята 2023 року

В православному календарі є так звані дванадесяті свята - це великі церковні свята, яких всього дванадцять. Деякі з них не мають постійної дати. Коли українці будуть святкувати Вербну неділю, Великдень, Трійцю та інші важливі для вірян дні 2023 року – читайте в матеріалі ТСН.ua.

В переліку дванадесятих свят є ті, які мають фіксовану дату, та перехідні. Останні завжди прив'язані до святкування Великодня.

Дванадесяті свята: перелік

Різдво Христове – 7 січня;

– 7 січня; Хрещення Господнє (Богоявлення, Водохреща) – 19 січня;

(Богоявлення, Водохреща) – 19 січня; Стрітення Господнє – 15 лютого;

– 15 лютого; Благовіщення – 7 квітня;

– 7 квітня; Вхід Господній до Єрусалиму – неділя перед Великоднем (Вербна неділя) – перехідне;

– неділя перед Великоднем (Вербна неділя) – перехідне; Вознесіння Господнє – 40-й день після Великодня, четвер – перехідне;

– 40-й день після Великодня, четвер – перехідне; День Святої Трійці (П’ятидесятниця, Зіслання Святого Духа) – 50-й день після Великодня, неділя – перехідне;

(П’ятидесятниця, Зіслання Святого Духа) – 50-й день після Великодня, неділя – перехідне; Преображення Господнє , також Спас – 19 серпня;

, також Спас – 19 серпня; Успіння Пресвятої Богородиці – 28 серпня;

– 28 серпня; Різдво Пресвятої Богородиці – 21 вересня;

– 21 вересня; Воздвиження Хреста Господнього – 27 вересня;

– 27 вересня; Уведення в храм Пресвятої Богородиці – 4 грудня.

Великі церковні перехідні свята 2023 року: дати

Найбільшим православним святом для вірян з нефіксованою датою є Великдень. 2023 року він припадає на 16 квітня.

За сім днів до Великодня Церква святкує Вербну неділю, яку ще називають Входом Господнім до Єрусалима. 2023 року вона припадає на 9 квітня.

2023 року Вознесіння віряни святкуватимуть 25 травня.

А ось свято Трійці (П’ятидесятниця) припадає 2023 року на 4 червня.

У православних християн Великий піст 2023 року триватиме від 27 лютого до 15 квітня.

Як вирахувати самостійно дату Великодня

Дати Великодня до 2030 року / Фото: ТСН.ua

Щоб це зробити, потрібно взяти до уваги місячний календар. Потім дізнатися дату, коли була перша повня після весняного рівнодення, яке завжди припадає на 21 березня. Далі відрахувати тиждень після повного місяця – це і буде дата, коли віряни святкують Великдень.

2023 року перша повня після весняного рівнодення припадає на 6 квітня. Через тиждень після цього буде 13 квітня, але це четвер. А ми знаємо, що Великдень завжди святкується в неділю. Саме тому 2023 року Великдень буде 16 квітня.

Варто звернути увагу – якщо цей день збігається зі святкуванням єврейського свята Песах, то Великдень традиційно переносять ще на один тиждень вперед.