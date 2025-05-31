Вербувала харків’янок у сексуальне рабство: у Львові викрили торгівку людьми

Поліція запобігла вивезенню трьох харків’янок до Берліна / © Фото з відкритих джерел

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У Львові правоохоронці затримали 21-річну зловмисницю, яка вербувала молодих мешканок Харкова для подальшої сексуальної експлуатації за кордоном.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що фігурантка цілеспрямовано шукала жінок у складних життєвих обставинах та обіцяла їм «вигідну роботу» в Німеччині. Насправді ж її метою було вивезення українських громадянок до Берліна з метою сексуального рабства.

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Зловмисниця вийшла на трьох харків’янок віком 24, 25 та 33 років. Всі жінки перебували у вразливому стані й не до кінця розуміли, що насправді їх чекає.

«Фігурантка переконала потерпілих виїхати до Берліна для нібито офіційного працевлаштування. Завдяки своєчасному втручанню поліції вдалося запобігти злочину — жінку було затримано у Львові», — йдеться в повідомленні прокуратури.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури підозрюваній повідомлено про підозру. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід — тримання під вартою. Правоохоронці також встановлюють можливих співучасників злочинної схеми.

Нагадаємо, на Львівщині 39-річна жінка через вигаданий акаунт у соцмережі входила в довіру до 21-річного військовослужбовця з Одеси, обіцяючи йому стосунки та спільне життя. Після низки вигаданих історій ы маніпуляцій вона заволоділа його грошима та банківською карткою.

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Жінка просила гроші нібито на похорон брата, лікування після ДТП та інші вигадані ситуації. Таким чином вона отримала близько 130 тисяч гривень.

Згодом аферистка запропонувала військовому «почати нове життя» разом і вмовила його передати їй банківську картку, щоб вона могла купити житло для обох.

Отримавши доступ до рахунку, вона зняла майже 800 тисяч гривень, які витратила на власні потреби.