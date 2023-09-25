Вербувала українських жінок для сексуальної експлуатації в Амстердамі: повідомлено про підозру львів’янці (фото)

Підозрювана пропонувала жінкам "працевлаштування" у Нідерландах з метою сексуальної експлуатації, з умовою сплати їй 40% з отриманих коштів.

Мешканці Львова, яка вербувала українських жінок для сексуальної експлуатації у Нідерландах, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"За даними слідства, 35-річна львів’янка, діючи у змові з особою, що перебуває у м. Амстердам Королівства Нідерланди, підшуковувала привабливих жінок, які перебували в уразливому стані через збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що підозрювана пропонувала жінкам "працевлаштування" у Амстердамі з метою сексуальної експлуатації, з умовою сплати їй 40% з отриманих коштів.

У ході проведення слідчих та оперативних заходів зловмисницю викрили під час спроби переправити через кордон 32-річну українку.

Фото: прокуратура Києва

Наразі затриманій жінці повідомлено про підозру за фактом торгівлі людьми за ч. 2 ст. 149 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, на Київщині 21-річна дівчина продавала жінок віком від 17 до 35 років у сексуальне рабство за кордон, зокрема до Литви, ОАЕ та Монако.

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