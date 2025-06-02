Вербування українців російськими спецслужбами: розвідка попередила про нові схеми в ЄС

Один з агентів російської розвідки / © СБУ

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Російські спецслужби активізували спроби вербування громадян України з метою залучення їх до протиправної діяльності на території країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Потенційним виконавцям пропонують грошову винагороду за участь у протизаконній діяльності, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь держави-агресора.

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Переважно йдеться про українців із тимчасово окупованих територій, які опинилися в скрутному становищі.

«Вербування українців для реалізації ворожих сценаріїв у Європі — ще один інструмент гібридної агресії, яку Російська Федерація веде проти України та всієї європейської спільноти», — йдеться у повідомленні.

ГУР МО України закликає: у разі спроби встановлення контакту з боку підозрілих осіб необхідно негайно звернутися до правоохоронних органів країни вашого перебування або українських дипломатичних установ.

Раніше повідомлялось, що спецслужби Росії почали полювати на українських поліцейських.

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