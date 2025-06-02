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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Вербування українців російськими спецслужбами: розвідка попередила про нові схеми в ЄС

Російські спецслужби активізували вербування українців для диверсій у ЄС. ГУР застерігає громадян та закликає повідомляти про підозрілі контакти, щоб захистити себе та Європу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Один з агентів російської розвідки

Один з агентів російської розвідки / © СБУ

Російські спецслужби активізували спроби вербування громадян України з метою залучення їх до протиправної діяльності на території країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Потенційним виконавцям пропонують грошову винагороду за участь у протизаконній діяльності, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь держави-агресора.

Переважно йдеться про українців із тимчасово окупованих територій, які опинилися в скрутному становищі.

«Вербування українців для реалізації ворожих сценаріїв у Європі — ще один інструмент гібридної агресії, яку Російська Федерація веде проти України та всієї європейської спільноти», — йдеться у повідомленні.

ГУР МО України закликає: у разі спроби встановлення контакту з боку підозрілих осіб необхідно негайно звернутися до правоохоронних органів країни вашого перебування або українських дипломатичних установ.

Раніше повідомлялось, що спецслужби Росії почали полювати на українських поліцейських.

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