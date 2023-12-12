Вербують безробітних: окупанти намагаються залучити до армії РФ громадян України на ТОТ

Окупанти не зраджують собі, намагаючись кинути у бій місцевих і змусити їх йти проти своєї ж держави.

Російські окупанти намагаються залучити до війська місцевих людей на ТОТ. Цікаво, що вони й спричинили гуманітарну кризу й відсутність можливості забезпечення нормального життя там.

Про це повідомляє ЦНС.

Що відомо

Як відзначають у Центрі, росіянам вкрай потрібна жива сила, щоб продовжувати застосовувати тактику м'ясних штурмів. Так, вони пропонують українцям, які перебувають на обліку безробітних, вступати до лав армії РФ. Не дивно, адже масова загибель громадян України на фронті не викличе бурхливої реакції у Росії. Втім, на своїх громадян персонажам у Кремлі також начхати.

"Практика вербування безробітних зафіксована у центрах зайнятості ТОТ Запоріжжя та Херсонщини, де відбувається прихована мобілізація", – додали у підпіллі.

Раніше йшлося про те, що окупанти відкривають центри спецпідготовки на ТОТ.

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