Верещук більше не займатиметься обмінами полонених: кому передали цю роботу

Верещук більше не займатиметься обмінами полонених: кому передали цю роботу

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук більше не займається питаннями обміну військовополонених.

Обміни військовополоненими є тепер спільною роботою Головного управління розвідки Міноборони та Служби безпеки України.

Про це Верещук повідомила 30 травня.

Міністерство реінтеграції лише вестиме реєстри полонених і домовлятиметься з міжнародними організаціями

"Відповідні реєстри створено, організаційні питання відпрацьовано, комунікаційні канали налагоджено. Надалі обміни військовополоненими – це спільна робота ГУР та СБУ. Мінреінтеграції залишається відповідальним за утримання реєстрів військовополонених та роботу з профільними міжнародними організаціями", - заявила вона.

Нагадаємо, Пєсков заперечив можливість обміну Медведчука на бійців "Азовсталі".

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