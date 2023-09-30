Верещук дала поради біженцям, які зустрічають недружнє ставлення у Європі

Нерідко біженці з України зустрічають недружнє ставлення у Європі. Декілька порад допоможуть правильно на це реагувати.

Про це у своєму телеграм-каналі написала віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук.

Перемога України вигідна усім

Як відзначає Верещук, останнім часом ЗМІ пишуть про окремі випадки недружнього відношення до українців, котрі знайшли в Європі тимчасовий прихисток від війни. Йдеться про побутові прояви. Також є випадки, коли окремі політики намагаються використати певні недружні до українців наративи у внутрішньополітичних цілях.

З цим потрібно працювати шляхом комунікаційних кампаній, принаймні протягом наступних трьох місяців. "У кожній з країн, де зараз багато українців. Силами наших посольств, діаспор, силами громадських і волонтерських організацій", – зауважила Верещук..

Що казати

За словами Верещук, потрібно відповідати без претензії та надриву:

"Ми сильний народ, але зараз нам важко";

"Ми ведемо велику війну, в нас гинуть військові та цивільні, але ми ніколи не здамося";

"Наша перемога вам вигідна. Наша перемога є запорукою вашої безпеки в майбутньому. Можливо, це вам коштує, але це вам вигідно";

"Ми несемо величезні економічні та соціальні втрати. Тому зараз нам дуже потрібна ваша допомога та просто людська підтримка. Ми цього ніколи не забудемо".

Нагадаємо, сьогодні 2,6 мільйона осіб щомісяця отримують допомогу. Проте незабаром деякі люди втратять виплати від держави.

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