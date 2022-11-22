Верещук і Арестович закликали мешканців Херсона евакуюватися у безпечніші регіони

Верещук обіцяє, що ВПО з Херсона буде забезпечено безплатне проживання у прихистках, гуманітарна допомога, харчування, медична підтримка.

Жителям Херсона краще евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів України. Особливо це стосується вразливих категорій громадян: жінок із дітьми, літніх людей, хворих і маломобільних осіб.

Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Уряд пропонує безкоштовну евакуацію до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси, з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних областей України.

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Верещук обіцяє, що ВПО з Херсона буде забезпечено безплатне проживання у прихистках, гуманітарна допомога, харчування, медична підтримка. Також буде надано допомогу в оформленні довідки ВПО та відповідну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій.

Радник Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що Херсон тепер став прифронтовим містом. Крім того, окупанти зруйнували там всю енергетичну інфраструктуру.

"Мінна небезпека, відсутність світла і тепла. Тому простіше, щоб люди провели зиму в інших місцях. В умовах відсутності води, світла і тепла не найкраще рішення залишатися у Херсоні", – зазначив Арестович.

Як можна повідомити про бажання евакуюватись:

записатися в "Пункті незламності", який розташовано на центральній площі Свободи в місті Херсон;

зателефонувати на гарячу лінію Херсонської ОВА за телефоном: (066) 637-49-85 або написати у месенджери Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (098) 176-16-98;

повідомити в чат-бот волонтерської організації Helping to leave: https://t.me/helpingtoleave_bot;

звернутися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48.