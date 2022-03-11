Верещук назвала гуманітарні коридори, які запрацюють сьогодні з чотирьох областей України

Верещук назвала гуманітарні коридори, які запрацюють сьогодні з чотирьох областей України

Також до міст і сіл доставлять гуманітарну допомогу.

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила з яких областей, міст та сіл сьогодні відбудеться евакуація мирного населення.

"Я хочу повідомити про те, що ми відкриваємо чергові гуманітарні маршрути, які будуть працювати за напрямками: з міста Маріуполь Донецької області в напрямку міста Запоріжжя: Запоріжжя, Портовське, Мангуш, в обхід Нікольське, Республіка, Розівка, Більмак, Пологи, Оріхів, Запоріжжя. З обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. З міста Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем і автобусами до міста Маріуполь.

З міста Пологи Запорізької області у напрямку міста Запоріжжя: Пологи, Токмак, Василівка, Кам'янське, Запоріжжя. З міста Запоріжжя виїде колона з гуманітарним вантажем і автобусами для евакуації людей з міста Пологи.

З міста Волноваха Донецької області в напрямку міста Покровськ: Волноваха, Валер’янівка, Новоандріївка, Кирилівка, Вугледар, Покровськ. Також дуже сподіваємось, що сьогодні даний маршрут запрацює.

З міста Енергодар: Енергодар, Дніпрорудне, Василівка, Запоріжжя.

З міста Ізюм Харківської області в місто Лозова Харківської області: Ізюм, Мала Комишуваха, Барвінкове, Близнюки, Лозова. Автобуси для евакуації заїдуть з міста Лозова, також планується постачання гуманітарного вантажу.

Із міста Буча Київської області в місто Київ: Буча, Ворзель, Михайлівка, Рубежівка, Шпитьки, Білогородка, Київ. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ.

З міста Гостомель Київської області в місто Київ: Гостомель, Буча, Михайлівка-Рубежівка, Шпитьки, Петрушки, Білогородка, Київ. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ.

З селища Козаровичі Київської області в місто Київ: Козаровичі, Лютіж, Старі Петрівці, Нові Петрівці, Вишгород, Київ. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ.

Із міста Микуличин Київської області до міста Київ: Микуличин, Немішаєво, Ворзель, Михайлівка-Рубежівка, Мрія, Петрушки, Білогородка, Київ. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ.

З міста Андріївка Київської області в місто Житомир: Андріївка, Липівка, Макарів, Небелиця, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глибочиця, Житомир. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ.

Із міста Макарів Київської області в місто Житомир: Макарів, Небелиця, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глибочиця, Житомир. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ.

З міста Бородянка Київської області в місто Житомир: Бородянка, Пісківка, Малин, Радомишль, Житомир. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Київ.

Бородянка вчора не працювала, про що було повідомлено Червоний Хрест, і я щиро сподіваюсь, що сьогодні запрацює.

Також хочу додати, що ми розробляємо нові маршрути гуманітарних коридорів, які привезуть такі необхідні медикаменти, воду, продукти до Херсонської області, до Чернігівської області, до Харківської області, і до інших областей, які дуже і дуже потребують", - повідомила Верещук.