Верещук обурилася “голим” виступом “Хамерманів”: що відповіли музиканти

Віцепрем’єр-міністерка апелювала до “людської солідарності”, яка має стримувати від “аморальних”, на її думку, концертів під час війни.

На відео з концерту гурту "Хамерман знищує віруси", який відбувся на гірськолижному курорті Драгобрат на Закарпатті обурено відреагувала віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук, яка вважає, що під час війни це “треба припиняти”. Музиканти нагадали членкині уряду про необхідність керуватися законодавчою базою.

У своєму дописі в Telegram-каналі міністерка звернулася до керівників закладів та місцевої влади.

“Ці речі треба вже якось припиняти. Не вірю, що керівники закладів не мають інших способів заробляти, окрім як дозволяти проводити сумнівно-провокативні заходи. Не вірю, що місцева влада нічого не може зробити, щоб таких речей не відбувалось”, — написала вона.

У своєму дописі віцепрем’єр-міністерка апелювала до “людської солідарності”, яка має стримувати від “аморальних”, на її думку, концертів під час війни.

“Певні речі під час війни робити не можна. Просто не можна і все. Тут я не про закон, а про якусь людську солідарність. Не має бути так, що в межах одного соціуму одні ходять на штурми, а інші танцюють голими. Та ще й хизуються в соцмережах, хто крутіше морально опускається”, — зазначила вона.

У коментарі hromadske учасник гурту “Хамерман Знищує Віруси” Альберт Цукренко нагадав Ірині Верещук, що “посадовець має керуватися тільки законодавчою базою”.

“Якщо щось не заборонено, отже, воно дозволене”, - вважає музикант.

При цьому він зауважив, що спокійно ставиться до такої реакції на виступи гурту, додавши, що людям варто усвідомити: не все на світі має їм подобатися. Водночас Цукренко порадив посадовиці обережніше висловлювати свої думки.

“Слово посадовця у медійному плані значить більше, тож треба бути обережними в артикулюванні власної думки на загал. Тенденція ранжувати явища культури за критерієм того, що можна під час війни, — це небезпечно”, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті туристи влаштували оголену вечірку.

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