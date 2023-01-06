Верещук попередила українців на захоплених територіях про небезпеку: окупанти готують теракти у храмах

Віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук закликала українців на тимчасово окупаних територіях бути особливо обережними, адже на православне Різдво росіяни, ймовірно, готують теракти в храмах.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала українців на тимчасово окупаних територіях утриматись від відвідання місць з великим скупченням людей. Росіяни, ймовірно, готують теракти у місцевих храмах.

Про це вона написала у своєму Телеграмі.

"Є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях. Закликаю громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць з великим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких. Чекайте на ЗСУ", - написала Верещук.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також попередив, що росіяни прагнуть "зіпсувати свята" для українців, тому слід бути обачними під час сигналів повітряної тривоги.

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