Верещук повідомила про можливе замінування окупантами шляху погодженого гумкоридору

Йдеться про тимчасово непідконтрольну Україні територію.

За маршрутом погодженого на неділю, 20 березня, гуманітарного коридору Харків - Мала Рогань можливе замінування шляху.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"За даними агентурної розвідки, по маршруту погодженого гуманітарного коридору Харків-Мала Рогань на тимчасово непідконтрольній території є ознаки підготовки росіян до захоплення гуманітарної колони з мінуванням шляху", - наголосила міністерка.

Верещук просить вжити заходів безпеки, а також вимагає від російської сторони "припинити провокації та цинічні порушення міжнародного гуманітарного права".

Як повідомлялося, у неділю, 20 березня, в Україні було погоджено сім гуманітарних коридорів для евакуації людей з регіонів, які найбільше потерпіли від російської агресії. Зокрема, людей евакуюють у Київській і Донецькій областях. Крім того, йшлося про відправлення вантажів з Харкова для жителів м. Вовчанськ та с. Рогань та с. Нова Рогань.

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