Верещук повідомила про скасування гуманітарних коридорів: можливі провокації окупантів

Рішення ухвалили з міркувань безпеки.

У понеділок, 28 березня, вирішено скасувати гуманітарані коридори, які були заплановані та анонсовані.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо", - наголосила керівниця міністерства.

До слова, на 28 березня було заплановано сім гуманітарних коридорів:

з міста Маріуполь Донецької області до міста Запоріжжя,

Донецької області до міста Запоріжжя, з міста Бердянськ Запорізької області до міста Запоріжжя,

Запорізької області до міста Запоріжжя, з міста Шостка Сумської області у напрямку міста Полтава,

Сумської області у напрямку міста Полтава, з міста Конотоп Сумської області у напрямку міста Полтава,

Сумської області у напрямку міста Полтава, із селища Велика Писарівка Сумської області у напрямку міста Полтава,

Сумської області у напрямку міста Полтава, із селища Краснопілля Сумської області у напрямку міста Полтава,

Сумської області у напрямку міста Полтава, з міста Ямпіль Сумської області у напрямку міста Конотоп Сумської області.

Як повідомлялося, у неділю, 27 березня, працювали два гуманітарні коридори для Донецької та Луганської областей. Вдалося евакуювати 1099 людей. Зокрема, з Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті за добу дісталися 586 людей.

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