Верещук повідомила про скасування гуманітарних коридорів: можливі провокації окупантів

Рішення ухвалили з міркувань безпеки.
У понеділок, 28 березня, вирішено скасувати гуманітарані коридори, які були заплановані та анонсовані.
Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
"Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо", - наголосила керівниця міністерства.
До слова, на 28 березня було заплановано сім гуманітарних коридорів:
- з міста Маріуполь Донецької області до міста Запоріжжя,
- з міста Бердянськ Запорізької області до міста Запоріжжя,
- з міста Шостка Сумської області у напрямку міста Полтава,
- з міста Конотоп Сумської області у напрямку міста Полтава,
- із селища Велика Писарівка Сумської області у напрямку міста Полтава,
- із селища Краснопілля Сумської області у напрямку міста Полтава,
- з міста Ямпіль Сумської області у напрямку міста Конотоп Сумської області.
Як повідомлялося, у неділю, 27 березня, працювали два гуманітарні коридори для Донецької та Луганської областей. Вдалося евакуювати 1099 людей. Зокрема, з Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті за добу дісталися 586 людей.
Читайте також:
- Покриють всі збитки: радник Зеленського заявив, що РФ після війни десятиріччями сплачуватиме Україні контрибуції та репарації
- Російський опозиціонер розповів, по якій цілі Путін може завдати першого ядерного удару
- Росія сьогодні несе ядерну і хімічну загрозу не лише Україні, а усій світовій безпеці - Зеленський