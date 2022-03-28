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Верещук повідомила про скасування гуманітарних коридорів: можливі провокації окупантів

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Верещук повідомила про скасування гуманітарних коридорів: можливі провокації окупантів

Рішення ухвалили з міркувань безпеки.

У понеділок, 28 березня, вирішено скасувати гуманітарані коридори, які були заплановані та анонсовані.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Наша розвідка повідомила про можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів. Тому, з міркувань безпеки громадян, сьогодні гуманітарні коридори не відкриваємо", - наголосила керівниця міністерства. 

До слова, на 28 березня було заплановано сім гуманітарних коридорів: 

  • з міста Маріуполь Донецької області до міста Запоріжжя,
  • з міста Бердянськ Запорізької області до міста Запоріжжя,
  • з міста Шостка Сумської області у напрямку міста Полтава,
  • з міста Конотоп Сумської області у напрямку міста Полтава,
  • із селища Велика Писарівка Сумської області у напрямку міста Полтава,
  • із селища Краснопілля Сумської області у напрямку міста Полтава,
  • з міста Ямпіль Сумської області у напрямку міста Конотоп Сумської області.

Як повідомлялося, у неділю, 27 березня, працювали два гуманітарні коридори для Донецької та Луганської областей. Вдалося евакуювати 1099 людей. Зокрема, з Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті за добу дісталися 586 людей.

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